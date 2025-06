Arpacal: «Ripristinati i campioni ambientali sottratti»

dopo il furto

CATANZARO Dopo il furto denunciato dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria (Arpacal) dei campioni effettuati nel corso di un’attività istituzionale finalizzata al monitoraggio dello stato delle acque superficiali nei fiumi Angitola e Reschia e nell’invaso dell’Angitola, nel tardo pomeriggio sempre l’Arpacal ha reso noto che sono state «già eseguite le attività di campionamento e le attività di controllo proseguono senza interruzioni. In seguito all’episodio di furto dei campioni ambientali prelevati questa mattina lungo i principali affluenti dell’invaso dell’Angitola, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria (Arpacal) informa che tutti i prelievi sono stati integralmente ripetuti nella medesima giornata. L’intervento tempestivo dei tecnici dell’Arpacal ha consentito di ripristinare la piena operatività delle attività di monitoraggio, senza che il furto, avvenuto in un contesto di servizio pubblico, compromettesse la continuità dei controlli ambientali previsti. Nonostante l’atto vile, la risposta tecnica è stata immediata. Le attività di analisi saranno svolte con l’obiettivo di garantire il monitoraggio dei parametri chimico-fisici e microbiologici delle acque».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato