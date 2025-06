Congresso Pd a Cosenza: i comitati per Lettieri smentiscono l’elezione di Le Fosse

lo scontro politico

COSENZA Non si placa a Cosenza la polemica tra i candidati alla segreteria provincia del Pd Matteo Lettieri e Pino Le Fosse.

«Non si fermano i tentativi di inquinare il Congresso Provinciale del Pd di Cosenza. È davvero incredibile quanto comunicato dal “comitato Le Fosse” in quanto non rispecchia la scelta democratica che in queste ore stanno effettuando gli iscritti e le iscritte in provincia di Cosenza. I dati comunicati dai garanti sono chiari e limpidi, testimoniano un netto vantaggio di Matteo Lettieri sul suo competitor». A sostenerlo in una nota è sono i comitati per Matteo Lettieri segretario provinciale di Cosenza, in aperta polemica contro il Coordinamento provinciale mozione “Le Fosse” che oggi pomeriggio ha annunciato l’elezione di Pino Le Fosse a segretario provinciale di Pd.

«Nei collegi Pollino, Savuto e Ionio Sud – sottolineano i comitati per Lettieri – i dati sono addirittura definitivi e ci pongono in vantaggio 8 a 2 come seggi assegnati. Nei collegi Presila-Sila, Tirreno ed Esaro il nostro vantaggio è significativo mentre si registra una sostanziale parità nel collegio Area-Urbana, inaspettata dal nostro comitato. Confidiamo nella capacità di discernimento della stampa libera nel fornire le corrette informazioni, siamo pronti da subito a fornire noi i dati reali dei congressi finora svolti. Non sono i comitati Le Fosse a proclamare il Segretario ma è la commissione provinciale del congresso che lo deve fare. Ribadiamo l’importanza di rispettare le procedure e gli organi preposti alla certificazione dei risultati, evitando dichiarazioni che rischiano di alimentare confusione e tensione all’interno del partito. È il caso di dire che un nuovo tempo sta iniziando, ed il vecchio fa fatica a scomparire».

