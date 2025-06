Il guasto ai radar a Milano ha fermato 320 voli

il caso

ROMA “Ieri abbiamo lavorato per far ripristinare il sistema in raccordo con Enav a garanzia della tutela dei passeggeri, ora parte l’indagine per capire le origini dell’avaria ed attuare le azioni atte a scongiurare il ripetersi del problema”. Così all’ANSA il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, sul guasto al Centro di controllo d’area di Milano dell’Enav che ieri sera ha determinato il blocco di circa 320 aerei in decollo o in atterraggio negli scali del Nordovest dell’Italia. Enac, ha aggiunto, “ha un ruolo di vigilanza su Enav”. (Ansa)



