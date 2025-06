San Pietro a Maida, Ferraiolo riconfermato segretario del circolo Pd “Enzo Biagi”

l’assemblea

SAN PIETRO A MAIDA Il circolo del PD “Enzo Biagi” di San Pietro a Maida ha rieletto all’unanimità il segretario di circolo Leonardo Ferraiolo. E’ quanto emerge in un documento sottoscritto dal circolo locale del PD di San Pietro a Maida.

«Mentre per il congresso provinciale gli iscritti, alla presenza della garante Vanessa Zinzi, hanno deciso di non partecipare formalmente al voto, ma di sottoscrivere un documento politico aperto a tutti gli iscritti. La non partecipazione – viene evidenziato – non vuole essere una protesta, ma un richiamo generale alla responsabilità.

Il circolo locale “E Biagi”, esprime infatti preoccupazione per il clima che oggi si legge dalle notizie di stampa. Il partito non può essere quello che viene oggi pubblicamente descritto, ovvero compresso tra accuse di irregolarità e di particolari proclami, peraltro anticipatamente alla chiusura del congresso.

Le sfide elettorali che ci aspettano da qui a breve, impongono la costruzione di una comunità democratica vera, in cui è necessario un riconoscimento reciproco e con una capacità di legittimazione, che comprendiamo debba andare oltre ai regolamenti e alle procedure congressuali.

La legittimazione dovrà necessariamente avvenire sul campo, luogo in cui noi da tempo non abbiamo mai delegato ad altri presenza, impegno e partecipazione.

È necessario un allineamento tra le forze reali che esistono sui territori e coloro i quali sono iscritti e che hanno partecipato al congresso, che potenzialmente sono molto di più e potrebbero diventare nostri elettori. Il circolo ringrazia e saluta per il lavoro svolto il segretario di federazione uscente Domenico Giampà, le sue preoccupazioni espresse alla vigilia del congresso, che poi l’hanno portato a non partecipare, sono state confermate dagli eventi. Un circolo attivo storicamente da sempre che ha espresso sindaci e dirigenti politici, non può che essere stato fiero di aver avuto un segretario di federazione. Così come in passato, il nostro lavoro andrà avanti, per quello che sarà il futuro».

