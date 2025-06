Barranco-Reggina: è finita. La lettera d’addio dell’attaccante

Il saluto

REGGIO CALABRIA Proprio ieri il Corriere della Calabria pubblicava un articolo sui movimenti di mercato delle squadre calabresi impegnate in Serie D. Tra queste la Reggina, club in cui teneva banco soprattutto la questione legata al rinnovo di Bruno Barranco. La permanenza dell’attaccante, nonostante qualche incomprensione, sembrava possibile. Eppure, in serata, è arrivata la doccia gelata: il bomber non rinnoverà a causa della mancata intesa tra il suo entourage e la società. Di seguito la lettera con la quale il calciatore ha voluto salutare il popolo amaranto: «Ciao Reggio, dopo una annata piena di emozioni, oggi mi tocca salutare questa bellissima città. Posso solo ringraziare tutti i tifosi e tutta la gente che mi è stata sempre vicina, per il calore e l’affetto che ho ricevuto, mi sono sentito davvero a casa. Sono orgoglioso di aver indossato questa storica maglia, di aver lottato in campo con i miei compagni e di aver rappresentato una piazza così passionale e calorosa. Ogni partita al Granillo è stata speciale, ogni coro e ogni applauso resteranno nel mio cuore. Questa esperienza mi ha fatto crescere non solo come calciatore, ma anche come uomo. Porterò con me ricordi indelebili, l’orgoglio di aver dato tutto per questi colori e di essere stato parte di un gruppo di professionisti fantastico. La Reggina è molto di più che una squadra di calcio e la porterò sempre dentro il cuore, e anche se oggi me ne vado, la seguirò sempre e auguro il meglio perché Reggio se lo merita. Grazie di cuore e arrivederci». In sintesi, non un addio definitivo, ma nel frattempo bisogna pensare – e anche in fretta – a come sostituire un attaccante di grande qualità come Barranco, trovando la giusta soluzione per risalire dal baratro Serie D. Perché molto della prossima stagione amaranto passerà dal reparto offensivo, che in queste categorie, si sa, può sempre fare la differenza.

