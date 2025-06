Serie D, il punto sul mercato delle squadre calabresi

Trattative in corso

LAMEZIA TERME Il calciomercato entra nel vivo. La sessione di trattative estiva è da sempre quella più ricca di movimenti, tra acquisti e cessioni, e colpi di scena. È tempo di costruire (o ricostruire) le rose che affronteranno la prossima stagione, la 2025/2026, anche in Serie D, precisamente nel Girone I, dove saranno ben quattro le squadre calabresi impegnate: la Reggina, il cui sogno ripescaggio in C è definitivamente sfumato, il Sambiase, la Vibonese e la neopromossa Vigor Lamezia. Facciamo un punto sulle ultime novità di mercato che riguardano i club della nostra Regione.

La situazione, tra rinnovi, acquisti e cessioni

Partiamo dalla Reggina, al terzo anno di fila di “purgatorio” in D, e che dopo aver visto il sogno promozione sfumare, punta finalmente a uscire dal baratro. Gli amaranto, in attesa di capire il futuro societario, con voci che ipotizzavano un nuovo possibile interessamento di Luca Gallo, poi smentite, restano ancora i favoriti ai nastri di partenza per blasone e rosa e mirano a diventare la classica squadra “ammazza-campionato”. Partiamo dalla situazione rinnovi: accordo raggiunto con mister Bruno Trocini, confermato in panchina almeno fino al 2026, e con l’attaccante siciliano Paolo Grillo, uomo d’esperienza e qualità. Incerto invece il futuro di Bruno Barranco, bomber in scadenza e ricercato da diverse contendenti, ma c’è fiducia per la sua riconferma. Il tridente per la prossima stagione potrebbe dunque essere nuovamente Ragusa-Barranco-Grillo. Sul fronte acquisti, fari puntati su Terranova della Vibonese e Ferraro del Sambiase, con quest’ultimo, pare, vicino a vestire la maglia amaranto. Capitolo Vibonese. La situazione dalle parti del “Luigi Razza” è alquanto incerta, sia dal punto di vista tecnico, sia dirigenziale: tengono banco le questioni rinnovi del ds Ettore Mieli e dell’allenatore Michele Facciolo. Si cercano comunque figure d’esperienza e qualità per tentare di fare un campionato da outsider e “dare fastidio” alle favorite, Reggina, Scafatese e Nissa su tutte. Il Sambiase è forse la più attiva tra le calabresi in queste prime battute di calciomercato. Le novità sono arrivate già all’inizio del mese, con l’annuncio di Tony Lio in panchina, di Nicola Samele come direttore sportivo e di Gennaro Porpora come direttore tecnico. Il primo movimento della nuova gestione è stata la cessione di Marco Perri, terzino destro classe 2004 passato al Picerno, in C. Poi è stato tempo di ben cinque rinnovi: ufficializzati quelli del portiere Giuliani, di Colombatti, Strumbo, Frasson e Costanzo. Per quanto riguarda gli acquisti, invece, il primo colpo battuto dal ds Samele è stato in difesa, dove è arrivato Giordano Pantano, roccioso centrale d’esperienza, classe ’92, l’anno scorso al Locri e formatosi nella primavera della Lazio. Per puntellare la rosa adesso gli occhi dei giallorossi lametini sono sull’attaccante Alfredo Trombino e sul mediano Francesco Palermo. Chiudiamo con l’ultima arrivata in D, la Vigor Lamezia. Confermata la guida del presidente Salvatore Rettura, ma novità in dirigenza, con la direzione sportiva affidata a Giovanni Caterino, ex calciatore di buon livello che vanta anche una convocazione nell’Italia Under 21, ma soprattutto in panchina: il nuovo allenatore dei biancoverdi infatti sarà Antonio Foglia Manzillo, che sostituisce Rosario Salerno. Il tecnico reduce dall’esperienza all’Ischia ha già in mente alcuni obiettivi, soprattutto in mediana, dove il nome che circola è quello di Iuliano. Nelle prossime settimane si saprà comunque di più, ma certamente l’obiettivo dei lametini è quello di fare un bel campionato e ottenere una salvezza tranquilla. Nessuno, poi, può negare di sognare qualcosa in più.

