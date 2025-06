Reggina, adesso è ufficiale: mister Bruno Trocini confermato in panchina

La firma

REGGIO CALABRIA La notizia era nell’aria da un po’ di tempo, ma adesso è ufficiale: la Reggina e mister Bruno Trocini ancora insieme, almeno per un altro anno. «As Reggina 1914 – si legge sulla pagina ufficiale amaranto – comunica la firma del prolungamento del contratto di mister Bruno Trocini». L’accordo è valido fino al 30 giugno 2026, con opzione di rinnovo automatico in caso di promozione in Serie C, quello che si augurano tutti i tifosi amaranto, attesi dal terzo anno di purgatorio. «Arrivato alla guida del club nel corso della passata stagione – continua il comunicato – mister Trocini ha saputo imprimere fin da subito la sua impronta alla squadra, distinguendosi per competenza e profondo senso di appartenenza ai colori amaranto. La società – conclude la nota – augura al mister e al suo staff un proficuo lavoro, con l’auspicio di raggiungere insieme importanti traguardi sportivi».

