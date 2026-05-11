«Oggi è stato scritto un capitolo importante per il futuro delle imprese balneari in Calabria»

la seduta

REGGIO CALABRIA «Oggi in Consiglio regionale si è scritto un capitolo importante per il futuro delle imprese balneari della nostra costa. Con il voto unanime dell’assemblea, sono diventate leggi regionali due proposte concrete e attente alle esigenze del territorio, la Pl n. 53/13, firmata dal consigliere Domenico Giannetta e la Pl n. 56/13, a firma del consigliere Giuseppe Mattiani. Noi Moderati ha seguito con attenzione e impegno tutto l’iter in Quarta Commissione Ambiente e Territorio». Lo scrivono in una nota i consiglieri regionali di Noi Moderati Riccardo Rosa e Vito Pitaro. «Oggi – aggiungono Rosa e Pitaro – esprimiamo profonda soddisfazione per questo risultato, che rappresenta un segnale chiaro di vicinanza della Regione Calabria guidata dal Presidente Roberto Occhiuto alle attività imprenditoriali che ogni estate animano le nostre spiagge. In questi mesi il settore ha vissuto troppe incertezze, dalla Direttiva Bolkestein alle conseguenze drammatiche degli eventi meteorologici estremi dell’inizio 2026. Oggi, grazie a queste norme, gli operatori trovano finalmente una base normativa regionale bilanciata, credibile e operativa. La legge di Giannetta introduce criteri oggettivi per valutare la “scarsità della risorsa spiaggia” da parte dei Comuni. Solo in presenza di scarsità reale o di interesse transfrontaliero certo scatterà l’obbligo di gara, altrimenti le concessioni esistenti potranno proseguire con serenità, tutelando gli investimenti fatti negli anni e garantendo continuità alle imprese. La proposta di Mattiani, invece, offre risposte immediate e flessibili ai lidi colpiti dal maltempo per la stagione 2026, ovvero, la possibilità di spostamento temporaneo delle concessioni, in deroga a certe limitazioni, nel rispetto del 30% di spiaggia libera, della regolarità contributiva e della sicurezza. Abbiamo creduto fin dall’inizio in queste iniziative perché pongono al centro le persone, le famiglie e le imprese che vivono di turismo balneare. La Regione Calabria a guida Occhiuto dimostra ancora una volta di non limitarsi a parole, ma di agire con responsabilità e pragmatismo. La Regione Calabria è al fianco di chi lavora e investe sulle nostre bellissime coste».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato