Trovate 21 cartucce nascoste nel Vibonese, scatta il sequestro dei Carabinieri

la scoperta

FABRIZIA I Carabinieri della Stazione di Fabrizia, unitamente ai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” di Vibo Valentia hanno rinvenuto, durante un servizio di rastrellamento delle aree rurali, 21 cartucce calibro 30-06 occultate tra la vegetazione in un’area demaniale. Il munizionamento, abilmente nascosto tra la fitta vegetazione, è stato sottoposto a sequestro a carico di ignoti. Sono in corso accertamenti finalizzati a risalire alla provenienza del materiale rinvenuto ed a individuare eventuali responsabili. La Procura della Repubblica di Vibo Valentia è stata informata dalla Stazione Carabinieri di Fabrizia.

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