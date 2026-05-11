Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:50
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la scoperta

Trovate 21 cartucce nascoste nel Vibonese, scatta il sequestro dei Carabinieri

Avviate ulteriori verifiche per cercare di capire la provenienza del materia e individuare eventuali responsabili

Pubblicato il: 11/05/2026 – 18:39
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Trovate 21 cartucce nascoste nel Vibonese, scatta il sequestro dei Carabinieri

FABRIZIA I Carabinieri della Stazione di Fabrizia, unitamente ai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” di Vibo Valentia hanno rinvenuto, durante un servizio di rastrellamento delle aree rurali, 21 cartucce calibro 30-06 occultate tra la vegetazione in un’area demaniale. Il munizionamento, abilmente nascosto tra la fitta vegetazione, è stato sottoposto a sequestro a carico di ignoti. Sono in corso accertamenti finalizzati a risalire alla provenienza del materiale rinvenuto ed a individuare eventuali responsabili. La Procura della Repubblica di Vibo Valentia è stata informata dalla Stazione Carabinieri di Fabrizia.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
carabinieri di fabrizia
carabinieri vibo valentia
cartucce
CRONACA
cronaca vibonese
fabrizia
provincia vibonese
Vibo Valentia
vibonese
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Vibo Valentia
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x