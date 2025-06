Evade dai domiciliari, viene scoperto e tenta la fuga: uomo bloccato a Reggio Calabria

l’episodio

REGGIO CALABRIA Nonostante fosse agli arresti domiciliari, ha deciso di mettersi alla guida della propria auto, forse convinto di poter passare inosservato. Ma alla vista dei Carabinieri ha cambiato idea e ha tentato la fuga, scatenando un inseguimento prima in auto e poi a piedi. A bloccarlo, nella serata di ieri, sono stati i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Calabria.

È accaduto nella zona nord della città, in via Mercato, nella frazione di Catona. Durante un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri hanno notato l’uomo – già noto perché sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari – a bordo del suo veicolo. Alla vista della pattuglia, ha premuto sull’acceleratore nel tentativo di seminare i militari.

L’inseguimento si è snodato per alcune vie del centro fino a quando il fuggitivo si è ritrovato in una strada senza uscita. Ha quindi abbandonato l’auto, scavalcato un muro e ha proseguito la fuga a piedi, ma è stato raggiunto e immobilizzato poco dopo.

Accompagnato negli uffici della Sezione Radiomobile, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per evasione e resistenza. Al termine delle formalità, è stato ricondotto presso la propria abitazione, dove continuerà a scontare i domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.

