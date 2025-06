«Per il Ponte a settembre via ai primi lavori per un miliardo. Entro sette anni si finisce»

il nodo infrastrutture

CATANZARO «La Regione Calabria è perfettamente cosciente del fatto che ogni euro speso in infrastrutture è un euro speso in sviluppo del territorio e in sicurezza per chi ci abita. Quindi il nostro impegno in questo settore è massimo». Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture, Maria Stefano Caracciolo, intervenendo all’incontro sugli scenari dell’edilizia organizzato da Ance a Catanzaro.

L’assessore regionale Caracciolo

L’impegno per la “sburocratizzazione”

«L’obiettivo – ha sostenuto Caracciolo – è quello di sburocratizzare ma è un obiettivo che si sta perseguendo ormai da tempo. Tutti gli uffici pubblici sono orientati in questo versante e verso questa direzione. È naturale che velocizzare le procedure significa velocizzare anche i lavori ed è quello che noi vogliamo ottenere: la realizzazione delle opere che sono state programmate nel più breve tempo possibile. Noi lo stiamo facendo già, abbiamo verificato per quanto riguarda i lavori della Statale 106, la strada della morte: sono stati accelerati e questo anche grazie all’impegno del governo regionale. Per esempio – ha sostenuto l’assessore regionale ai Lavori pubblici – la valutazione di impatto ambientale che prima era riservata al Ministero dell’Ambiente e adesso viene spesso rilasciata dalla Regione, questo proprio con l’obiettivo di velocizzare, di sburocratizzare e di accelerare le lavorazioni. Cosa che per quanto ci riguarda è un obiettivo fondamentale che noi intendiamo perseguire».

Capitolo Ponte sullo Stretto

Capitolo Ponte sullo Stretto: «Credo – ha aggiunto Caracciolo – che la sua realizzazione sia un grande attrattore di investimenti. E quindi io sono fiduciosa sulla realizzazione anche tempestiva di quest’opera. Partiranno a settembre circa un miliardo di euro di lavori e sono le opere compensative. Quindi si darà avvio a quest’opera e nell’arco di sette anni si dovrebbe concludere». (a. c.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato