Azione Lamezia Terme: «un risultato che ci responsabilizza, un impegno che continua»

presenti i candidati

LAMEZIA TERME Si è tenuta ieri sera la riunione del gruppo dirigente di Azione Lamezia Terme, alla presenza di tutti i candidati della lista presentata alle recenti elezioni amministrative. È stato un momento di confronto sereno e approfondito, volto a tracciare un primo bilancio del voto e a delineare con chiarezza il cammino politico che il partito intende intraprendere nei prossimi anni. Tutti i presenti hanno espresso “piena soddisfazione per il risultato ottenuto”, che ha visto Azione attestarsi al 5% dei consensi ed eleggere un consigliere comunale. Un risultato che, seppur in un contesto complesso e fortemente polarizzato, conferma la presenza credibile del partito in città. “Azione Lamezia Terme proseguirà il proprio impegno nel solco della linea politica nazionale, ispirata ai valori della competenza, della serietà e della responsabilità istituzionale. La nostra sarà una opposizione ferma ma costruttiva, fondata sullo studio dei provvedimenti, sull’interesse dei cittadini e su una vigilanza costante. Non ci presteremo a logiche opportunistiche o ostruzionistiche: saremo sempre dalla parte delle proposte, mai del pregiudizio”. Durante la riunione è stata confermata, con coerenza, la scelta compiuta in campagna elettorale in merito alla candidatura a sindacocosì come è stato confermato l’impegno da parte di molti dei candidati al consiglio comunale a continuare ilpercorso politico nel partito e ad occuparsi anche dei temi e delle campagne nazionali unitamente all’impegno sul territorio e per i cittadini. “L’impegno –si legge – in politica non può limitarsi al solo momento elettorale, ma deve caratterizzarsi come impegno continuo teso all’ascolto dei bisogni dei cittadini e alla costruzione di una proposta politica e amministrativa”. Azione continuerà a caratterizzarsi come un cantiere politico aperto ed inclusivo in cui ci sia spazio per chiunque voglia condividere il percorso riformista e liberale avviato già da tempo e nell’ottica di rafforzamento della scelta di caratterizzarsi come alternativa ai due poli tradizionali in un momento in cui il partito con maggior peso elettorale in città è impegnato a lacerarsi in lotte interne di potere che nulla hanno a che vedere con la buona politica e con gli interessi dei cittadini. Continuare con il rafforzamento della comunità politica e con il laboratorio avviato in città con una struttura organizzativa che sappia valorizzare tutte le competenze presenti e quelle che arriveranno per formulare proposte e risolvere i problemi della città a partire dalle periferie. La politica, del resto, significa letteralmente “ciò che riguarda la città”: è l’attività che si occupa della cosa pubblica, del vivere insieme, del prendersi cura della comunità. Con questo spirito, Azione Lamezia Terme continuerà a essere una forza politica presente, coerente e preparata, che crede nella politica come servizio pubblico e che si impegna ogni giorno a difendere il valore delle istituzioni, della partecipazione e della buona amministrazione.