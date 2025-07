Cosenza calcio, l’addio di Micai: «Ho sperato che questo momento non arrivasse mai»

la partenza

COSENZA La notizia era nell’aria, ma ora è ufficiale. Dopo più di due stagioni Alessandro Micai lascia il Cosenza calcio. A dare la notizia ai tifosi (in mancanza di comunicazioni ufficiali del club silano da diverse settimane) è stato lo stesso portiere mantovano che aveva ancora un anno di contratto con i Lupi. «Ho sperato che questo momento non arrivasse mai – scrive Micai sul suo profilo Instagram – purtroppo oggi finisce il mio viaggio con il Cosenza calcio. Ringrazio tutte le persone che mi hanno accolto e sin da subito mi hanno fatto sentire quell’importanza di cui avevo bisogno. Avevamo costruito qualcosa di importante ma purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine. Auguro a tutto l’ambiente di ritornare al più presto ad ammirare il Cosenza che tutti abbiamo conosciuto, quel Cosenza delle salvezze all’ultimo secondo, quel Cosenza che lotta con i denti per difendere la propria terra e da del filo da torcere a tutti, quel Cosenza che sfiora i play off facendo divertire. Grazie di tutto, a presto». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato