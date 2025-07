l’allarme

COSENZA Una nube nera ed un incendio hanno scosso la comunità di Acri in provincia di Cosenza (nella foto in copertina di Franco Bifano). Il rogo è scoppiato in contrada Cufoni, ed ha interessato un capannone adibito alla lavorazione di lamiera e PVC. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco per evitare che le fiamme si propagassero oltre. Nessun danno a persone. Sconosciute le cause dell’incendio.