Recuperati due anziani escursionisti dispersi tra Civita e San Lorenzo Bellizzi – VIDEO

COSENZA La squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Castrovillari, è stata impegnata dalla tarda mattinata di oggi in un’operazione di soccorso nel territorio montano compreso tra i comuni di Civita e San Lorenzo Bellizzi, all’interno del Parco Nazionale del Pollino. L’intervento si è reso necessario a seguito della segnalazione della scomparsa di due persone anziane, partite nelle prime ore della giornata per un’escursione finalizzata alla raccolta di origano nella zona delle Gole del Raganello. I due escursionisti si sono smarriti in un’area impervia, rendendo indispensabile l’intervento delle squadre di soccorso.

Le operazioni di ricerca, condotte congiuntamente dai Vigili del Fuoco e dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, si sono protratte per diverse ore. I due uomini sono stati infine individuati: uno in buone condizioni di salute, l’altro ferito dopo essere scivolato lungo una scarpata e aver riportato diversi traumi. Grazie all’intervento dell’elicottero Drago VF62 del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme, entrambi sono stati recuperati e trasportati in zona sicura. Sul posto il personale sanitario del Suem118 ha prestato le prime cure, provvedendo poi al trasferimento dei due uomini presso le strutture ospedaliere di Corigliano Rossano e Trebisacce tramite due ambulanze.

