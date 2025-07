Unical, al via il progetto sul turismo culturale subacqueo

la ricerca

COSENZA Mercoledì 2 luglio, alle ore 9.30, presso l’Aula Seminari (Cubo 44C, primo piano) del dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica e gestionale (Dimeg) dell’Università della Calabria, sarà presentato il progetto “BlueCulTour – Interconnecting Blue Cultural Tourism Offer in the Ionian Sea”, finanziato dal Programma Interreg Grecia-Italia 2021-2027 e finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale marittimo e subacqueo del Mar Ionio attraverso modelli di turismo sostenibile.

Il progetto, coordinato dall’Università della Calabria, vede la collaborazione della Regione Calabria, della Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo e la Municipalità greca di Kyllini, con l’obiettivo di sviluppare il turismo culturale subacqueo ed attrarre subacquei, snorkelisti e turisti culturali da tutto il mondo, valorizzando la bellezza e il valore unico delle risorse naturali e culturali sommerse nei fondali del Mar Ionio. Il progetto sarà supportato anche dall’Eforato per le Antichità Subacquee del Ministero della Cultura e dello Sport della Grecia e dall’Area Marina Protetta “Capo Rizzuto” (Calabria).

“BlueCulTour” prevede azioni pilota in tre destinazioni strategiche: in Calabria, lungo la costa ionica da Crotone a Roccella Ionica; in Puglia, nel Golfo di Taranto; in Grecia Occidentale, nel porto sommerso dell’antica Kyllene e della medievale Glarentza, nel Peloponneso nord-occidentale, importante approdo per i pellegrini diretti a Olimpia. Tra le azioni previste la possibilità per i visitatori di esplorare il patrimonio sommerso grazie a esperienze digitali immersive.

L’incontro di presentazione sarà aperto dal delegato del Rettore al Trasferimento tecnologico, Maurizio Muzzupappa, e vedrà la partecipazione di Gianfranco Gadaleta, coordinatore del Segretariato del Programma Interreg Grecia – Italia, Fabio Bruno (nella foto), coordinatore del progetto BlueCulTour, Francesca Romana Paolillo, Soprintendente della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, Cosimo Carmelo Caridi, dirigente del Dipartimento Turismo, marketing territoriale, trasporto pubblico locale e mobilità sostenibile della Regione Calabria.