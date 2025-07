Cosenza calcio: nuova stagione all’insegna di Adidas. L’ottimismo del club: «Il futuro è rossoblù»

l’annuncio

COSENZA Dopo un lungo periodo di silenzio, il Cosenza Calcio ha finalmente rotto il silenzio con alcune comunicazioni, anche se ancora rimangono molti punti interrogativi sul futuro della squadra e dello staff tecnico in vista del prossimo campionato di Serie C.

La notizia principale riguarda la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Massimiliano Alvini. Non sono ancora stati annunciati i nomi dei sostituti né le strategie tecniche che accompagneranno la squadra nel nuovo torneo.

Nel frattempo, però, arriva una conferma significativa sul fronte commerciale: il Cosenza Calcio ha ufficializzato il nuovo sponsor tecnico per la stagione 2025/2026, che sarà Adidas. La società rossoblù ha sottolineato come questa partnership sia il frutto di una sinergia ormai consolidata con Linea Oro Sport, azienda che da quattro anni accompagna il club nel mondo delle forniture sportive.

«Per la prossima stagione – si legge nella nota ufficiale – i Lupi scenderanno in campo con un marchio di eccellenza, scelto anche dalla Nazionale Italiana e da alcune tra le società più prestigiose d’Europa». Adidas vestirà non solo la prima squadra con divise da gioco, allenamento e rappresentanza, ma anche tutto il settore giovanile, confermando così un impegno complessivo e duraturo.

Un altro aspetto riguarda l’attenzione verso la sostenibilità: i prodotti forniti rientrano nelle nuove linee eco-sostenibili di Adidas, realizzate con materiali a basso impatto ambientale e conformi alle più recenti direttive green. Un segnale che coniuga sport, innovazione e rispetto per l’ambiente.

«Il futuro è rossoblù – conclude la società mostrando un ottimismo che contrasta con il clima di totale rottura con il patron Eugenio Guarascio che si respira in città – e da oggi, anche a tre strisce». (redazione@corrierecal.it)

