Crotone, definito il ritiro estivo: si torna a Trepidò per l’ottavo anno consecutivo

CROTONE Il Crotone ha ufficializzato il programma del precampionato per la stagione calcistica 2025/2026. Anche quest’anno, per l’ottava volta consecutiva, i rossoblù svolgeranno il ritiro estivo a Trepidò (Cotronei), immersi nel verde della Sila crotonese.

La squadra alloggerà presso la struttura “Il Brigante” di Villaggio Palumbo e si allenerà presso il campo sportivo “Ampollino” di Villaggio Baffa, una sede ormai consolidata per la preparazione atletica estiva della formazione pitagorica.

Il raduno è fissato per lunedì 14 luglio a Crotone, dove la squadra si sottoporrà a visite mediche e test fisici. Tra il 15 e il 16 luglio sono previste le prime sessioni di allenamento leggere, prima della partenza per il ritiro vero e proprio.

Il trasferimento in montagna avverrà giovedì 17 luglio, con la squadra di mister Emilio Longo che resterà a Trepidò fino a venerdì 1 agosto, alternando lavoro atletico, esercitazioni tattiche e una serie di amichevoli in programma.

Il calendario delle gare pre-campionato si aprirà domenica 20 luglio, con la prima amichevole stagionale allo Stadio Ampollino, il cui avversario sarà comunicato nei prossimi giorni. Già ufficiale invece il secondo test: domenica 27 luglio alle ore 17, sempre allo Stadio Ampollino, il Crotone affronterà la formazione Primavera del Lecce.

