Federica Mauro eletta nuova presidente di Anteas Catanzaro

La nomina

CATANZARO E’ Federica Mauro la nuova presidente dell’associazione Anteas Catanzaro, eletta all’unanimità dall’assemblea straordinaria tenuta nella sala riunioni “Sara Kabba” della CISL Magna Grecia. Succede a Saveria Marullo, alla quale tutti gli intervenuti hanno rivolto parole di sincero apprezzamento e gratitudine per l’impegno, la dedizione e la passione profusi negli anni alla guida dell’associazione. Un momento di svolta e rinnovamento per l’Anteas, che rafforza la propria presenza sul territorio in un passaggio cruciale per il rilancio dell’associazionismo sociale, della cittadinanza attiva e della solidarietà organizzata. Ai lavori dell’assemblea hanno preso parte, tra gli altri, il presidente nazionale Anteas Giuseppe Di Biase, il presidente regionale Anteas Calabria Romolo Piscioneri, il segretario generale CISL Magna Grecia Daniele Gualtieri e il segretario generale FNP CISL Magna Grecia Pino De Tursi, il segretario generale FNP CISL Calabria Salvatore Mancuso e il segretario regionale della Cisl Calabria Sergio Colosimo. «Oggi è una giornata davvero significativa – ha detto il presidente nazionale Giuseppe Di Biase – perché non solo rinnoviamo gli organi dirigenti, ma rilanciamo con forza la missione dell’Anteas: combattere la solitudine, stare accanto ai più fragili, costruire reti di prossimità. Catanzaro è un presidio importante e non faremo mancare il nostro sostegno a questa realtà. Anteas è un patrimonio collettivo: oltre 60.000 soci, più di 10.000 volontari e 680 presidi in tutta Italia. Siamo impegnati in progetti cruciali come Mind the Cup, finanziato dal Ministero del Lavoro per contrastare l’isolamento sociale, e nella prevenzione del gioco d’azzardo patologico, che colpisce oggi oltre 300.000 adolescenti». Romolo Piscioneri ha sottolineato come «la riorganizzazione avviata a livello regionale punta su un nuovo protagonismo delle strutture territoriali, sul ricambio generazionale e sulla capacità di dare risposte concrete a chi vive condizioni di disabilità, disagio, emarginazione. Servono servizi adeguati e reti capaci di ascoltare e accompagnare le persone nel bisogno». Nel suo intervento, il segretario generale CISL Magna Grecia, Daniele Gualtieri, ha evidenziato l’importanza dell’Anteas come strumento fondamentale della CISL per «rafforzare la coesione sociale, costruire un patto intergenerazionale tra giovani e anziani, stare accanto a chi è più debole. È una giornata importante, perché rafforziamo la nostra presenza nei territori, nel segno della solidarietà e della prossimità». Gualtieri ha poi affrontato, con parole nette, il tema della recente inchiesta della Guardia di Finanza che ha portato alla luce un presunto sistema di “privatizzazione” delle liste d’attesa in un reparto dell’Azienda Ospedaliera Dulbecco: «Se quanto emerso troverà riscontro nei percorsi giudiziari – ha affermato Gualtieri – siamo davanti a comportamenti gravi e inaccettabili. Inaccettabili perché colpiscono persone già fragili, in un momento di vulnerabilità estrema, quando la preoccupazione per la propria salute o quella dei propri cari è massima. Si tratta di forme odiose di ricatto, che tradiscono la missione del servizio pubblico e lo indeboliscono in nome della realizzazione di interessi personali. Su questi temi riteniamo che non si possa delegare tutto alla magistratura o alle forze dell’ordine: il sistema sanitario deve dotarsi di anticorpi interni, di veri strumenti di vigilanza, di una reale volontà di controllo. Serve un’assunzione di responsabilità da parte del management e degli organi di governo delle aziende, degli ordini professionali, dello stesso sindacato: è doveroso nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di non sentirsi abbandonati e di non perdere la fiducia nel servizio pubblico, ma soprattutto nei confronti della stragrande maggioranza di medici e operatori sanitari che considerano il loro lavoro una missione». Nel suo primo intervento da presidente, Federica Mauro ha espresso grande emozione e senso di responsabilità: «Sono onorata di rappresentare l’Anteas Catanzaro. Ma l’Anteas non è un volto solo: è l’impegno collettivo di tanti soci, volontari, donne e uomini che ogni giorno fanno la differenza. Insieme costruiremo nuove azioni nel terzo settore, a partire da un’attenta analisi dei bisogni del territorio. Catanzaro ha bisogno di reti solidali e noi, insieme alla CISL e alla FNP, saremo in prima linea per difendere i diritti dei più fragili, promuovere cittadinanza attiva, offrire opportunità di partecipazione. Non vediamo l’ora di metterci al lavoro».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato