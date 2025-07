L’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria trionfa al concorso nazionale del Mur

il riconoscimento

REGGIO CALABRIA L’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria è la vincitrice del concorso nazionale indetto dal Ministero dell’Università e della Ricerca per la realizzazione di un’installazione temporanea in occasione del “Giorno del Ricordo”.

«È un riconoscimento straordinario – dichiara l’on. Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e segretario regionale del partito in Calabria – che valorizza la creatività e il talento dei giovani artisti reggini e calabresi, ed al contempo riafferma il ruolo dell’arte come strumento di memoria, dialogo e impegno civile. Grazie al Ministro Bernini per aver creduto in questo progetto e per aver dato voce, attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea, a una delle pagine più dolorose ma fondative della nostra storia nazionale. Un sentito ringraziamento al Comitato tecnico-scientifico e alla Direzione generale dell’internazionalizzazione per aver condotto con rigore e trasparenza l’intero iter, culminato con l’approvazione della graduatoria che ha visto la nostra Accademia ottenere il primo posto con il punteggio di 93/100, aggiudicandosi anche un premio di 200mila euro. Il traguardo raggiunto ritengo debba essere motivo di grande orgoglio per tutta la nostra regione, nella convinzione che non sia solo un riconoscimento alla qualità dei nostri giovani ed alle professionalità che abitano certi istituti, ma anche un riconoscimento più in generale alla cultura della Città dello Stretto».

L’opera vincitrice, che sarà esposta a Trieste per un anno, rappresenta non solo un traguardo prestigioso per l’Accademia reggina, ma anche un contributo concreto alla costruzione di una memoria condivisa e consapevole, rivolta soprattutto alle nuove generazioni.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato