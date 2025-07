Ospedale della Sibaritide sotto attacco, Occhiuto: «Chi pensa di fermarci si sbaglia di grosso» – VIDEO

l’allarme

LAMEZIA TERME Il caso degli atti intimidatori al cantiere dell’ospedale della Sibaritide è stato al centro dell’ultima edizione del Tg5 di Mediaset. Un servizio del giornalista Giulio Pinco Caracciolo, che mostra anche immagini del Corriere della Calabria, si sofferma sull’ultimo episodio, l’incendio che ha pesantemente danneggiato la struttura in costruzione, ricordando anche l’ingente mole di risorse stanziate per costurirlo insieme anche ai nuovi ospedali di Vibo Valentia e della Piana fi Gioia Tauro (per complessivi 4 miliardi), e l’obiettivo di concludere quello della Sibaritide entro ottobre 2026. Si fa riferimento anche al fatto che al momento i lavori all’ospedale della Sibaritide sono completati al 70%. Nel servizio del Tg5 inoltre si ricorda che la Procura sta indagando su questi atti dolosi e si cita il sospetto della “mano” della ‘ndrangheta, rimasta fuori dagli appalti. «Chi pensa di fermarci si sbaglia di grosso», commenta sui social il presidente della Regione Roberto Occhiuto postando il servizio del Tg5. (c. a.)



