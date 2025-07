Reggina, dopo Barranco saluta anche Renelus: attacco da rivoluzionare

L’addio

REGGIO CALABRIA Che potesse essere un’estate particolarmente movimentata sul fronte mercato dalle parti dell'”Oreste Granillo”, lo si era intuito da tempo. Lo confermano, almeno per quanto riguarda le cessioni, anche le ultime 72 ore: prima l’addio di Barranco, dopo un lungo tira e molla con la società, adesso quello di Renelus, altro attaccante di peso e autore del gol vittoria in finale playoff contro la Scafatese. Come il compagno di reparto, il bomber francese ha scelto la via dei social per salutare la Reggina e il popolo amaranto: «Si chiude un capitolo – scrive Renelus – oggi (ieri ndr) è arrivato il momento di voltare pagina e lasciare la Reggina. Questo club mi ha accolto con fiducia e mi ha permesso di crescere, in campo e come uomo. Indossare questa maglia è stato un onore che non dimenticherò mai. Grazie ai miei compagni, allo staff, alla dirigenza, e soprattutto a voi tifosi, per il vostro sostegno in ogni momento. Mi avete spinto, mi avete ispirato. Parto con gratitudine, con tanti ricordi nel cuore e con la voglia di affrontare una nuova sfida. La Reggina – conclude il centravanti – sarà sempre parte della mia storia. Con rispetto e affetto, Bertony Renelus». Dopo gli addii di due dei giocatori offensivi più importanti, si prospetta dunque una rivoluzione in attacco: nel mirino restano sempre Manuel Sarao, neopromosso col Siracusa e vecchia conoscenza amaranto (ha giocato in Riva allo Stretto nel 2020), e Luca Ferraro del Sambiase. Due profili differenti per età, 36 anni il primo, 27 il secondo, ma entrambi abituati alla categoria. La concorrenza è folta, ma la Reggina, qualora presentasse un serio progetto sportivo, per blasone potrebbe sicuramente avere la meglio nella corsa ai due bomber. Il futuro è tutto da scrivere, ma già dalle prime battute di questo calciomercato si capisce che nell’estate amaranto ci sarà una vera e propria rivoluzione tecnico-tattica, dove sicuramente non mancheranno sorprese.

