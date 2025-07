«L’odissea dei pendolari da Taranto verso la Calabria»

il caso

TARANTO Disagi e proteste per i pendolari della provincia di Taranto diretti a Bari e in Calabria. La Cgil di Taranto ha inviato una lettera al presidente della Provincia, Gianfranco Palmisano, per chiedere un intervento urgente nei confronti di Trenitalia. “Da ieri 1° luglio 2025 – scrive il segretario generale Giovanni D’Arcangelo – sono partiti i lavori di riadeguamento della linea ferroviaria Taranto-Bari, che dureranno presumibilmente fino al mese di settembre. Il percorso della tratta è sostituito da un servizio bus ad opera di Trenitalia”. Ma, secondo il sindacato, il servizio sostitutivo sarebbe partito nel peggiore dei modi: “Apprendiamo dagli organi di stampa e da alcune segnalazioni ricevute, che il servizio sostitutivo presenta già da subito gravi difficoltà, ovvero: dotazione insufficiente di pullman rispetto alla platea dei viaggiatori, molti dei quali pendolari; ritardi nella tratta sia all’andata che al ritorno; disagi nell’attesa dovuta ai ritardi considerando le torride temperature estive”. Problemi anche per chi si sposta verso la Calabria: “I treni in partenza dalla zona occidentale della provincia passano da Brindisi, provocando disagi alle persone che si devono muovere principalmente per motivi di lavoro”. Da qui la richiesta di un intervento istituzionale. “Come Cgil Taranto Le chiediamo un urgente intervento istituzionale nei confronti della direzione di Trenitalia, la quale dovrà rispondere all’emergenza. La nostra proposta è quella di dotare le tratte di mezzi aggiuntivi e di strutturare un percorso che colleghi la parte occidentale della provincia (Massafra, Palagiano, Palagianello, Castellaneta) direttamente con la città di Bari – conclude D’Arcangelo – senza fare tappa sui comuni del territorio barese, così come di un percorso verso la Calabria senza passare dalla stazione di Brindisi“.