Soriano, la reazione “scomposta” all’arrivo della commissione: lo sfogo sui social

l’indignazione a mezzo social

VIBO VALENTIA L’arrivo della commissione d’accesso agli atti al Comune di Soriano ha suscitando più di una reazione, in alcuni casi anche “scomposte”. A quanto pare soprattutto tra le fila dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Antonino De Nardo, eletto lo scorso anno. E, come spesso accade, l’indignazione (se così si può definire) corre sui social. Sulle stories di WhatsApp in questo caso particolare.

Il post-commissione

Ma andiamo con ordine. Attraverso due storie apparse nel pomeriggio, a sfogare la propria rabbia è stato il vicesindaco di Soriano, Francesco Alessandria, qualche ora dopo la pubblicazione della notizia dell’arrivo della Commissione d’accesso. Una reazione “forte”, culminata con una frase emblematica: «Soriano non ha mai avuto e mai avrà un dittatore. Ne uomo. Tanto meno donna!!!!!!!!!!».

A quale donna il vicesindaco di Soriano si riferisca non è specificato, ovviamente, ma il tempismo per così dire potrebbe far sospettare che nel mirino possa essere finito il Prefetto di Vibo Valentia Anna Aurora Colosimo. Ma è solo un’ipotesi.

Lo sfogo

Ciò che resta, invece, è lo sfogo social di Francesco Alessandria che, nella prima storia, scrive: «Soriano è un paese che ci sà fare, che lavora con tanta onestà e caparbietà». E ancora: «I Sorianesi hanno delle peculiarità invidiabili, acquisite nei secoli di commercio, di intraprendenza, di istinto. Qualità che ci contraddistinguono. Sempre. Ovunque. Per questo guardato con rispetto ed ammirazione. Ma troppo spesso, ahimè, denigrato da chi vorrebbe avere il potere ed il controllo di tutto e su tutto. Da chi vorrebbe imporsi ma non può. Non c’è la fa (non ce la fa ndr)». Alessandria continua, poi, con il proprio sfogo social: «Per questo, essendo debole, frustrato/a, messo/a in secondo piano, passa al contrattacco con la diffamazione, la cattiveria. Solo questo conosce, ahimè. Ed ancora l’odio, la rabbia e getta fango su tutto. Ma Soriano e come l’oro: luce pure nella….».

E conclude in una seconda storia sempre pubblicata su Instagram: «Ma Soriano e come l’oro: luce pure nella …… (fango). Lo spirito “libero” dei Sorianesi è indomabile. È non permetterà mai a nessuno/a di sottometterlo. Soriano non ha mai avuto e mai avrà un dittatore. Nè uomo. Tanto meno donna!!!!!!!!!!». (g.curcio@corrierecal.it)

