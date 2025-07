Carlo Verdone stregato dai Bronzi di Riace: «Una visita immancabile» – FOTO

tra arte e cinema

REGGIO CALABRIA Metti una sera in terrazza con Carlo Verdone: la terrazza del Museo archeologico nazionale ha ospitato un incontro con l’attore e regista romano intitolato “A Reggio con papà”. L’iniziativa era promossa dal Lamezia International Film Fest in collaborazione con il Reggio Calabria Film Fest, diretti, rispettivamente, da Gianlorenzo Franzì e Michele Geria.



L’attore romano con Anton Giulio Grande, Giuseppe Falcomatà e Fabrizio Sudano

Per l’attore, ospite della 12esima edizione dell’evento, anche l’emozione autentica di ammirare i Bronzi di Riace esposti nel ManRc che in queste ore ha lanciato la sua nuova veste grafica: un’emozione, per il volto cult di “Borotalco” e altre pellicole amatissime dal pubblico, condivisa con il direttore del museo Fabrizio Sudano, il presidente della Calabria Film Commission Anton Giulio Grande, il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il direttore artistico del LIFF Gianlorenzo Franzì e Michele Geria, direttore artistico del Reggio Calabria Film Fest — in un incontro che celebra il legame tra arte antica e cinema contemporaneo. «Immancabile visita ai Bronzi di Riace. Grazie alla città per il grande affetto che mi ha accolto e che io ricambio» ha scritto Verdone sul proprio profilo fb postando una foto (qui sotto).