Conferenza dei presidenti del Consiglio regionale, riconoscimento per Giovanni Fedele

REGGIO CALABRIA Il segretario generale del Consiglio regionale della Calabria, avv. Giovanni Fedele, è stato eletto nel comitato di coordinamento dei Segretari generali dei Consigli d’Italia in seno alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Province autonome, coordinata dal presidente del Lazio Antonello Aurigemma e di cui il presidente Filippo Mancuso è il vice coordinatore. Alla designazione di Fedele nel comitato coordinamento guidato da Roberto Valente (Veneto) e di cui fanno parte Danilo Fadda (Sardegna) Domenica Gattulli (Puglia) e Giuseppe Sartori (Provincia autonoma di Trento), si è proceduto a Roma nella sede dell’organismo nazionale dei Consigli. Il comitato di coordinamento dei Segretari generali, predispone le istruttorie sottoposte all’Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti dei Consigli e definisce le procedure e le problematiche tecniche nei rapporti tra la Conferenza, i Consigli regionali d’Italia e d’Europa e le istituzioni parlamentari e di governo nazionali ed europee. L’avv. Fedele ha ringraziato i colleghi “per la fiducia accordatami” e si è detto “pronto a rappresentare al meglio il Consiglio calabrese nel coordinamento dei vertici amministrativi delle Assemblee legislative. Trovo assai utile – ha aggiunto Fedele – l’impegno dispiegato dai colleghi che ci hanno preceduto e mi adopererò, in sintonia con il presidente Mancuso, per favorire il confronto e la collaborazione tra i Segretari generali, al fine di assicurare, sempre più, il buon funzionamento delle macchine amministrative”.

