Cosenza, Nazione Futura riparte dal centro storico: «Sarà la nostra sede itinerante»

la politica partecipata

COSENZA La saletta in cui per decenni si sono riuniti gli optimates della città si (ri)apre alla politica. E ai giovani. Riunione ieri sera al Gran Caffè Renzelli del circolo territoriale di Nazione Futura di Cosenza. Un incontro molto partecipato, illustrato dal coordinatore Vincenzo Campanella, che ha visto la presenza di diversi esponenti del mondo culturale e sociale della città.

«Abbiamo scelto questo luogo altamente simbolico – ha detto Campanella – che rappresenta la tradizione del centro storico di Cosenza che è uno dei più belli del Mezzogiorno. Il Gran Caffè Renzelli è insignito del titolo di caffè storico ed ha una tradizione di oltre 200 anni. Nazione Futura vuole programmare nella città antica le sue attività culturali e metapolitiche che riguarderanno presentazione di libri, conferenze, discussioni sul pensiero conservatore e la letteratura italiana. Utilizzeremo il centro storico come una sorta di sede itinerante – è stato detto nella riunione – dalle biblioteche alle chiese, dai parchi comunali al Rendano, nella consapevolezza di una valorizzazione di simboli e testimonianze che hanno una portata nazionale».

Nell’incontro si è discusso anche di temi sociali, dalla sanità ai servizi pubblici, e della necessità di favorire una partecipazione dialogica che coinvolga cittadini di ogni estrazione politica.