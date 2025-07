Nel mare di Gizzeria il segnale di «uno scarico illecito»

la segnalazione

CATANZARO «Controlli a tappeto in corso. Ieri, in località Gizzeria, è stato rinvenuto un tubo tranciato, possibile segnale di uno scarico illecito. Sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità». E’ quanto comunica in un post, il governatore della Calabria Roberto Occhiuto in merito all’attività di monitoraggio di scarichi illegali, mare inquinato e anomalie ambientali. «Chi avvelena il mare è nemico della Calabria», ha concluso il presidente. (redazione@corrierecal.it)

