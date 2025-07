Reggio Emilia, è scontro sulla proposta di rinominare il viale “Città di Cutro”

La polemica

REGGIO EMILIA Ha sollevato un polverone la proposta dell’ex prefetto Antonella De Miro, che ha sollecitato il cambio del nome dell’attuale viale “Città di Cutro”, uno degli assi principali della tangenziale di Reggio Emilia, sostituendolo con “Città libera da tutte le mafie”. La comunità di origine cutrese presente in città si è opposta così come Palmina Perri, ex consigliera comunale, docente e membro del Centro Studi Diego Tajani. «Cancellare il nome di Cutro da una via di Reggio sarebbe un atto gravissimo. Equivarrebbe a dire: siete tutti collusi, siete tutti ’ndranghetisti. Non posso accettarlo. Io merito rispetto, la comunità cutrese merita rispetto». La Gazzetta di Reggio ha raccolto lo sfogo di Perri. «Da anni mi impegno per promuovere la cultura della legalità sia qui che a Cutro. Dopo il processo Aemilia, i cittadini reggiani di origine cutrese sono stati ingiustamente accomunati alla criminalità organizzata, alimentando discriminazioni profonde». Alla posizione di Perri fa eco quella dell’attuale consigliere comunale Carmine Migale, di origine cutrese. «Non credo che l’ex prefetto volesse offendere i tanti cutresi onesti che vivono e lavorano qui. Tuttavia, il messaggio è stato percepito in questo modo. Non si può attribuire la responsabilità di pochi a un’intera comunità». La discussione passerà in Consiglio comunale, sarà il parlmentino di Reggio Emilia ad esprimersi sulla proposta avanzata dall’ex prefetta. (redazione@corrierecal.it)

