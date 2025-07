Catanzaro, progetto giovani sempre più concreto: tre nuovi obiettivi

mercato giallorosso

CATANZARO Il Catanzaro continua a muoversi con decisione sul mercato estivo, mantenendo alta l’attenzione sullo sviluppo di un progetto fondato sui giovani di qualità. Dopo gli innesti di Alesi, Marietta e Frosinini, la società giallorossa prosegue con determinazione nella ricerca di profili promettenti in grado di arricchire la rosa, guardando con interesse soprattutto ai prospetti più interessanti della serie B e C.

Tra gli obiettivi principali c’è Patrick Nuamah, centrocampista del Brescia classe 2006, già nel mirino di diversi club per le sue doti tecniche e la maturità tattica nonostante la giovane età. Su di lui si sarebbe accesa una vera e propria competizione di mercato, con il Vicenza tra le squadre interessate. Il Catanzaro, però, non sembra intenzionato a farsi da parte e lavora per anticipare la concorrenza.

Parallelamente, il direttore sportivo Ciro Polito starebbe portando avanti una trattativa per un altro under interessante: Fabio Rispoli, anche lui classe 2006. Di proprietà del Como, Rispoli è un centrocampista duttile, capace di ricoprire anche il ruolo di trequartista.

Per rinforzare il reparto arretrato, invece, si guarda in serie C, dove ha ben figurato Ervin Bashi, difensore centrale italo-albanese cresciuto nella Pro Patria. Alto un metro e novanta, Bashi è reduce da una stagione con 33 presenze, condite da due reti e un assist. Il suo trasferimento a titolo definitivo appare ormai imminente e potrebbe rappresentare un’altra intuizione vincente del club calabrese, da sempre attento a scovare talenti nelle categorie inferiori. (redazione@corrierecal.it)

