“Note di fuoco”, ecco il festival internazionale dell’arte pirotecnica

l’evento

CATANZARO “Grazie ai rappresentanti dell’associazione Aps Creativamente, che oramai da 13 anni hanno messo in piedi “Note di fuoco”, una manifestazione che, nel corso del tempo, non solo si è replicata ma è cresciuta moltissimo, tanto da essere considerata una delle più rilevanti nel Paese per l’arte pirotecnica e che, a livello regionale riesce a coinvolgere più spettatori in assoluto. La Regione Calabria ha sempre sostenuto l’iniziativa di questa associazione che ha sempre voluto cimentarsi in questo campo, certamente avvincente dal punto di vista scenografico, ma sicuramente non semplice dal punto di vista organizzativo”. Lo ha detto l’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo, intervenendo alla Cittadella regionale alla conferenza di presentazione di Note di Fuoco, festival internazionale dell’arte pirotecnica che si svolgerà dal 25 al 27 luglio a Belvedere Marittimo. Sono intervenuti all’iniziativa la vicesindaco di Belvedere Marittimo Francesca Impieri, l’assessore ai grandi eventi del Comune, Marco Carrozzino, il presidente di Aps Creativamente, Vincenzo Martonelli e la relatrice dell’associazione, Federica Perre. Tre notti con i più grandi maestri italiani e internazionali dell’arte pirotecnica. Uno spettacolo a cielo aperto che unisce fuochi d’artificio, musica, storia, intrattenimento ed enogastronomia, in un viaggio emozionante attraverso il tempo. È appunto il “Battito del Tempo” il claim ideato per questa tredicesima edizione, finanziato dalla Regione Calabria, rientrante tra i grandi eventi che l’ente supporta. “Quest’anno – ha proseguito l’assessore Gallo – implementiamo gli interventi dando mandato ad Arsac che, insieme al Comune di Belvedere Marittimo e in collaborazione con il Gal, gestirà l’area enogastronomica mediterranea. Un ulteriore elemento che ci consentirà di mettere in campo anche la promozione della cultura e delle tradizioni del territorio. Inoltre, per il raggiungimento del luogo dell’evento, con Trenitalia programmeremo dei convogli speciali per garantire trasferimenti più sostenibili e in totale sicurezza, contribuendo anche il decongestionamento del traffico. Scelta che adotteremo anche per il Vinitaly e per il Peperoncino Jazz festival”. Infine l’assessore ha ringraziato gli organizzatori di Note di Fuoco “perché – ha detto – attraverso questi eventi raccontiamo un’altra Calabria, contribuiamo a modificare anche l’immagine di una regione che deve connotarsi e definirsi come una terra allegra, capace di raccontarsi al Paese in maniera totalmente diversa e positiva”.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato