Causa di beatificazione di monsignor Moietta: nominato il relatore dal Vaticano

la nomina

LAMEZIA TERME Prosegue il cammino verso la causa di beatificazione del Servo di Dio, monsignor Vittorio Moietta. Nato nel 1913 a Brusasco, fu vescovo di Nicastro (oggi Lamezia Terme) dal 1961 al 1963, l’anno in cui morì.

Dopo il Decreto con cui, nei mesi scorsi, è stata dichiarata la validità giuridica dell’Inchiesta diocesana, nei giorni scorsi, il Dicastero delle Cause dei Santi ha comunicato che il Congresso Ordinario ha proceduto alla nomina del Relatore al quale viene affidata la Causa del Servo di Dio Vittorio Moietta.

Compito del relatore sarà quello di seguire le varie fasi della stesura della Positio supportando il postulatore, don Marco Mastroianni, nella stesura della stessa all’interno della quale sarà raccolta in modo organico tutta la documentazione prodotta nella cosiddetta fase diocesana per dimostrare che il Servo di Dio ha vissuto in maniera eroica le virtù.

Il relatore, inoltre, analizzerà le prove raccolte, verificandone la fondatezza e la coerenza con le indicazioni della Chiesa, fornendo, al termine di questa fase, il suo parere al Dicastero delle Cause dei Santi.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato