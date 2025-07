Cosenza calcio, ds e allenatore cercasi: annunci (forse) nelle prossime ore

la silenziosa estate rossoblù

COSENZA Altro che sprint estivo: mentre mezza Italia calcistica è già pronta a ripartire, tra annunci, amichevoli programmate e presentazioni social, il Cosenza calcio pare ancora immerso in una lunga e misteriosa fase di letargo post-retrocessione. A oggi, 8 luglio, la “buona notizia” è solo che il club si è iscritto alla prossima serie C. La cattiva (oltre al cambio di proprietà voluto dai tifosi mai arrivato)? Non ha ancora né un allenatore, né un direttore sportivo, e la stagione bussa alle porte con sempre meno pazienza.

Il patron Eugenio Guarascio, dopo l’ultima piazza in serie B e il saluto a Gennaro Delvecchio e Massimiliano Alvini (volato subito al Frosinone), aveva promesso ai suoi più stretti collaboratori (e non ai tifosi, ci mancherebbe…) un cambio di rotta. Ma al momento, l’unica rotta percorsa è quella solita del silenzio stampa non dichiarato. Tuttavia, un barlume di movimento potrebbe arrivare a breve (anche perché di tempo, più che altro per salvare la faccia, non ne resta più molto): nelle prossime 48 ore si attende quantomeno il nuovo direttore sportivo.

Restano sul tavolo i nomi di Domenico Roma e Fabio Massimo Conti, con Antonio Amodio più defilato dopo essere stato tra i favoriti fino a pochi giorni fa. Quale che sia la scelta finale, servirà a mettere in moto una macchina ancora ferma ai box, con il ritiro ormai imminente e una rosa tutta da costruire. (f.v.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato