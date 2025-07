Crolla un tetto a Terracina, feriti. Grave una donna

l’episodio

Paura a Terracina per il crollo del tetto di un ristorante che ha causato una decina di feriti, tra cui una ragazza estratta dalle macerie in condizioni gravissime. A cedere e’ stata la copertura di ‘Essenza’, in Via Cavour, un noto locale stellato della localita’ del litorale pontino. Sul posto sono immediatamente intervenuti Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco e diverse ambulanze del 118. Tutta l’area e’ stata transennata e la strada e’ stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi. Si scava tra le macerie perche’ potrebbero esserci altre persone coinvolte, riferisce il sito LatinaTu. Testimoni hanno riferito di due crolli distinti proprio mentre il ristorante era molto affollato. (AGI)