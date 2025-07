Operazione “Medusa”, Ferro: «Dietro l’immigrazione illegale interessi criminali enormi»

il commento

«Complimenti alla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria e agli investigatori del Servizio Centrale Operativo della Polizia di tato e della Squadra Mobile di Reggio Calabria per la brillante operazione internazionale “Medusa”, che ha portato all’arresto di 25 persone e alla denuncia di altri 43 soggetti, ritenuti appartenenti a un’articolata rete criminale dedita al traffico di migranti lungo la rotta del Mediterraneo orientale, la stessa che ha condotto alla tragedia di Cutro». E’ quanto afferma il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, secondo cui «l’indagine conferma in modo inequivocabile come dietro il fenomeno dell’immigrazione illegale si nascondano interessi criminali enormi. Sono più di trenta gli sbarchi ricostruiti dai magistrati reggini e dalla polizia tra il 2017 e il 2022, con duemila migranti clandestini approdati sulle coste italiane e un giro d’affari nell’ordine dei dieci milioni di euro stimato grazie all’analisi di centinaia di transazioni». «Dietro ogni barca che attraversa il Mediterraneo stipata all’inverosimile di uomini e donne in condizioni disumane e degradanti – aggiunge Wanda Ferro – ci sono organizzazioni transnazionali ben strutturate, che si occupano di tutta la filiera migratoria, dalla traversata allo smistamento fino allo sfruttamento e al caporalato. Lo ha ben spiegato il procuratore Lombardo: le rotte migratorie clandestine sono gestite da reti di strutture criminali interconnesse, ognuna con specificità operative, che agiscono in modo sinergico per raggiungere obiettivi comuni. Il sequestro di oltre tre milioni di euro, il coinvolgimento di organismi come la Direzione Nazionale Antimafia, Eurojust, Europol, Interpol e il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, la costituzione di una squadra investigativa comune con Georgia, Ucraina e Grecia, dimostrano la portata di un’indagine che rappresenta un esempio virtuoso di cooperazione internazionale e determinazione investigativa. Gli esiti dell’indagini dimostrano l’importanza dell’azione intrapresa dal Governo Meloni che continuerà a colpire con determinazione chi lucra sulla disperazione e sulle speranze di uomini, donne e bambini in cerca di una vita migliore e impedire che altri innocenti perdano la vita per mano di trafficanti senza scrupoli».

