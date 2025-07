Università della Calabria, Rubino: «Più risorse per la ricerca, no all’aumento delle tasse»

il programma

RENDE Prosegue il ciclo di incontri del prof. Franco Rubino, candidato alla carica di Rettore dell’Università della Calabria, che ha incontrato i docenti del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Nutrizione e della Salute, nell’aula gialla dell’ateneo. Un confronto durato circa due ore, svoltosi in un clima sereno e costruttivo, durante il quale Rubino ha illustrato i punti cardine del suo programma.

Tra i temi affrontati, la gestione dei punti organico, che secondo il candidato devono tornare a essere gestiti direttamente dai Dipartimenti, inclusi quelli liberati da pensionamenti, dimissioni o trasferimenti. Priorità anche alla valorizzazione degli associati idonei a ordinari: Rubino ha annunciato che, se eletto, porterà la questione al primo Senato Accademico con una proposta operativa.

Forte la posizione sul fronte economico: Rubino ha ribadito la sua contrarietà all’aumento delle tasse universitarie, proponendo invece un’azione congiunta per sollecitare il Ministero a un incremento del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), ritenendo il sistema universitario ancora sottofinanziato.

Tra le proposte, anche un piano di ammodernamento dei laboratori, finanziabile anche con mutui finalizzati, purché sostenibili. Centrale, secondo Rubino, è la creazione di una vera area dedicata all’internazionalizzazione, con risorse e personale autonomi rispetto alla didattica.

Ampia disponibilità infine verso l’attivazione di nuovi corsi di studio, ma senza cancellare ciò che è stato costruito, a meno di un consenso interno. Ha posto l’accento sul rafforzamento dei settori strategici come intelligenza artificiale e sanità, auspicando sinergie trasversali tra i Dipartimenti.

Il prof. Rubino ha chiuso l’incontro con un richiamo al senso di appartenenza: «L’Unical è la nostra casa – ha detto – e come tale va trattata. Il Rettore deve guidare, ascoltare e creare una comunità che si riconosca nel campus non solo come luogo di cultura, ma anche come palestra di vita».

