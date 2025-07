Catanzaro, da domani al via ufficialmente la stagione. In 28 convocati per il pre-ritiro

serie b

CATANZARO Domani inizia ufficialmente la nuova stagione del Catanzaro con l’inizio del ritiro precampionato in vista del nuovo campionato di Serie B. La squadra guidata dal nuovo mister Alberto Aquilani affronterà in città i primi giorni tra visite mediche di rito e allenamenti sul campo di località Giovino. Il 15 luglio i giallorossi si spostano in Trentino, dove affronteranno la preparazione fino al 27 luglio tra Spiazzo e Pinzolo. Le aquile inizieranno a mettere benzina nelle gambe sotto il vigile sguardo di Aquilani, che valuterà fin dai primi giorni le caratteristiche della rosa. Sono in 28 i calciatori convocati per il pre-ritiro catanzarese fino al 14 luglio:

ALESI GABRIELE

ANTONINI MATIAS

ARDITI GABRIEL

BIASCI TOMMASO

BONINI FEDERICO

BORRELLI EDOARDO

BRIGHENTI NICOLO’

BUSO NICOLO’

CORIANO MARTINO MATTEO

D’ALESSANDRO MARCO

FROSININI RUGGERO

GATTOR GIANLUCA

IEMMELLO PIETRO

MAIOLO FRANCESCO

MARIETTA CHRISTIAN

OLIVIERO ANDREA

PAURA MARIO

PETRICCIONE JACOPO

PIGLIACELLI MIRKO

PIRAS MARCELLO

PITTARELLO FILIPPO

POMPETTI MARCO

PONTISSO SIMONE

RIZZUTO ALFONSO

SCOGNAMILLO STEFANO

TASSONI RAUL

VERRENGIA BRUNO

VOLPE GIOVANNI

