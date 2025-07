Cosenza ricorda Gigi Marulla: il 19 luglio un evento allo stadio a dieci anni dalla scomparsa

la manifestazione

COSENZA Sarà un momento di forte commozione e memoria collettiva quello in programma venerdì 19 luglio allo stadio “San Vito-Marulla” di Cosenza. A dieci anni esatti dalla scomparsa di Gigi Marulla, indimenticabile bandiera del Cosenza Calcio, l’associazione di volontariato cosentina La Terra di Piero ha organizzato una serata speciale per onorare la sua figura umana e sportiva.

L’iniziativa, fortemente voluta dal presidente dell’associazione Sergio Crocco, prenderà il via alle ore 19 nello stadio che porta il nome proprio del compianto bomber rossoblù. Sarà un’occasione per riunire ex compagni, amici, tifosi e volti storici del calcio cosentino e nazionale.

In campo e in tribuna saranno presenti numerosi protagonisti del Cosenza di ieri e di oggi, tra cui: Pietro Maiellaro, Luciano De Paola, Giovanni Bia, Ciro Muro, Ugo Napolitano, Franco Florio, Gigi De Rosa, Salvatore Miceli, Ciccio Marino, Cristiano Lucarelli, Angelo Corsi, Franco Viola, Mario La Canna, Tommaso Napoli, Gigi Simoni, Alberto Urban, Brunello Trocini, Angelo Aimo, Richard Vanigli, Alberto Aita, e molti altri ancora che verranno annunciati nei prossimi giorni.

Saranno inoltre presenti figure storiche che hanno lavorato nel Cosenza Calcio negli anni: Arieta, Lanzaro, Loria, Costabile, Caligiuri, e altri addetti ai lavori che hanno incrociato la strada di Marulla, sul campo o dietro le quinte.

Durante la serata saranno proiettati contributi video esclusivi da parte di ex compagni di squadra di Gigi Marulla, non solo del Cosenza ma anche del Genoa, altra tappa importante della sua carriera. Si tratterà di ricordi, aneddoti e testimonianze sincere che celebrano non solo il calciatore, ma soprattutto l’uomo che ha lasciato un segno profondo nella città e nella sua gente.

A presentare l’evento saranno i giornalisti Giuseppe Milicchio e Patrizia De Napoli.

L’appuntamento è aperto al pubblico e si preannuncia come un grande abbraccio collettivo a Gigi Marulla, dieci anni dopo la sua scomparsa, nel luogo che più di ogni altro ne custodisce il ricordo: il suo stadio, la sua casa. (redazione@corrierecal.it)

