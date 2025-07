Occhiuto difende la sua assistente: «Una delle persone più oneste che conosco» – VIDEO

l’intervento

Nel corso del suo intervento a “Favuriti”, evento andato in scena ieri sera al Porto di Gioia Tauro, il presidente della Regione Calabria ha rivolto un pensiero a Veronica Rigoni, segretaria particolare del governatore, tra gli indagati nell’inchiesta della Guardia di finanza, coordinata dalla procura di Catanzaro, che interessa la Regione.

«In questi giorni provo un grande dispiacere anche per quanto sta accadendo alla mia assistente – ha detto Occhiuto – una ragazza veneta che ho portato in Calabria. Ha lavorato al mio fianco quando ero capogruppo alla Camera. Lavora dalle 16 alle 18 ore con una dedizione fuori dal comune. Lo scorso anno abbiamo avuto un incidente stradale mentre eravamo insieme in auto. Lei però ha subito un delicato intervento con l’asportazione di una parte del cranio e da qui le crisi epilettiche. È una delle persone più oneste che conosco e, ora suo malgrado, è costretta a vivere una condizione di grande amarezza». (redazione@corrierecal.it)

