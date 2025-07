Reggina, presentata ufficialmente la domanda d’iscrizione in Serie D

Il comunicato

REGGIO CALABRIA «AS Reggina 1914 rende noto di aver provveduto, in data lunedì 7 luglio, al deposito di tutta la documentazione necessaria presso la Lega Nazionale Dilettanti, ai fini dell’iscrizione al campionato di Serie D 2025/2026». La società amaranto comunica inoltre di aver presentato regolarmente tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia sportiva, amministrativa e finanziaria, secondo quanto stabilito dal sistema delle Licenze Nazionali. «Con il rispetto di tutti i requisiti richiesti – conclude la nota del club – la Reggina prosegue con impegno e determinazione il proprio percorso di ricostruzione e rilancio, con l’obiettivo di riportare in alto i colori amaranto».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato