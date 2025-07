Catanzaro, ufficiale l’arrivo di Ervin Bashi: «Contento di essere qui»

colpo in entrata

CATANZARO Ervin Bashi è un nuovo giocatore del Catanzaro. A renderlo noto è lo stesso club calabrese attraverso un comunicato col quale specifica che il difensore albanese classe 2005, nelle ultime due stagioni alla Pro Patria, ha firmato un contratto che lo legherà ai colori giallorossi fino a giugno 2028. «Sono un difensore centrale – si presenta ai microfoni dei canali social del club – ma posso giocare anche come braccetto in una difesa a tre. Il mio punto di forza è l’aggressività. Sono felice di essere qui perché so che questa società può aiutarmi a crescere. La serie B è un campionato difficile, ma non mi spaventa. Sono un grande lavoratore e spero di dare il massimo. Sono contento di essere arrivato a Catanzaro – aggiunge Bashi – perché tutti me ne hanno parlato bene. So che la tifoseria è calda e ti sostiene, permettendoti sempre di lavorare con serenità». Bashi si è aggregato al ritiro cominciato oggi.

