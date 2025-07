Assemblea di LameziaEuropa, approvato il Bilancio 2024 con un utile di oltre 345mila euro

la riunione

LAMEZIA TERME Presieduta da Leopoldo Chieffallo si è riunita, in seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della LameziaEuropa che ha approvato all’unanimità dei presenti il bilancio al 31 dicembre 2024, la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e la proposta di destinare l’utile di esercizio pari ad euro 345.134 a riserva legale ed a fondo di riserva straordinaria. Nel corso del dibattito assembleare il Sindaco di Lamezia Terme Mario Murone, l’Amministratore Delegato di Fincalabra spa Alessandro Zanfino e Giuseppe Mastroieni di Ecologia Oggi spa, hanno evidenziato l’importanza del lavoro svolto dalla società a livello gestionale e per lo sviluppo del territorio che ha permesso di chiudere l’esercizio 2024, per il terzo anno consecutivo, con un utile pari a Euro 345.134 la chiusura a saldo e stralcio del mutuo ipotecario ultraventennale con contestuale abbattimento del debito e cancellazione delle ipoteche gravanti sui terreni di proprietà, la ormai acclarata rigenerazione produttiva dell’area industriale ex Sir e dell’Area PIP Rotoli, la messa in sicurezza della società e del valore del patrimonio societario attraverso il percorso attivato della Composizione Negoziata finalizzato a garantire la continuità aziendale ed il raggiungimento del pieno equilibrio finanziario mediante il Progetto di Piano di Risanamento 2025 – 2029. Presenti ai lavori assembleari anche il Vicesindaco di Lamezia Terme Michele Cardamone, i consiglieri di amministrazione Enzo Bifano e Celeste La Gamba, il Presidente del Collegio Sindacale Mario Antonini e i Membri Effettivi Gregorio Tassoni e Alberto Gigliotti, il Dirigente Tullio Rispoli e la Responsabile Amministrativa Laura Chirumbolo. Hanno inoltre fornito un contributo tecnico ai lavori assembleari sulla tematica riguardante lo stato di attuazione del percorso intrapreso dal Consiglio di Amministrazione ai fini della Composizione Negoziata Iginio Guerriero esperto nominato dalla Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia ed i consulenti societari Vincenzo De Sensi, Giuseppe Costanzo e Paolo Serva. L’Amministratore Delegato di Fincalabra Alessandro Zanfino ha evidenziato l’importanza per Fincalabra della sede operativa aperta da luglio 2024 presso il Centro Servizi Lameziaeuropa in cui si realizzano quotidianamente attività di carattere regionale. Considerato il notevole valore strategico per lo sviluppo calabrese dell’area industriale di Lamezia Terme, Fincalabra è pienamente disponibile a lavorare insieme con il Comune di Lamezia Terme e Lameziaeuropa per definire un Piano Industriale concreto ed attuabile per poter offrire in futuro, attraverso il Centro Servizi, anche servizi innovativi in termini di business legati alla formazione, assistenza tecnica, utilizzo di piattaforme digitali, a supporto delle imprese insediate nell’area e sul territorio calabrese. Il Sindaco di Lamezia Terme Mario Murone ha evidenziato il ruolo di volano di sviluppo che rappresenta Lameziaeuropa per il territorio lametino nell’ambito della funzione di cerniera che l’Amministrazione Comunale intende assegnare a Lamezia nel contesto regionale. In tale ottica il Porto Turistico diventa un obiettivo strategico per il nostro sviluppo da concretizzare al più presto così come la messa in sicurezza della SS18 e la realizzazione dello svincolo autostradale. Ha espresso un plauso a Fincalabra ed alla Regione Calabria per la loro disponibilità ad investire su Lamezia anche attraverso il potenziamento in termini di servizi per le imprese del presidio operativo già esistente presso il Centro Servizi Lameziaeuropa su tematiche comuni molto importanti per le aziende insediate nell’area su cui si potrebbe fare rete e lavorare insieme con Fincalabra e Lameziaeuropa quali la fornitura di energia o i servizi finanziari e bancari. Ha inoltre auspicato anche insieme a Fincalabra, che per conto della Regione è il principale azionista della Sacal, una maggiore collaborazione con il Comune di Lamezia Terme anche sulla gestione e partecipazione fattiva alle attività aeroportuali. Il Sindaco Murone a conclusione dei lavori ha ribadito che l’obiettivo della nuova Amministrazione Comunale è di creare concrete prospettive di sviluppo per la Città ed il territorio lametino ed in tale ottica ha ringraziato il Presidente Chieffallo, il Consiglio di amministrazione ed il direttore Rispoli per l’importante e costante lavoro svolto da Lameziaeuropa testimoniato dai tanti progetti promossi o in fase di realizzazione quali Smart Arena Lametino Digital Land, Agriexpo, Calabria Food&Tourism Academy, Distretto del Cibo Lametino, Progetto Waterfront e Porto Turistico che saranno portati avanti in piena condivisione e collaborazione istituzionale con l’amministrazione comunale. Prima dei lavori assembleari è stato effettuato un sopralluogo con il Sindaco Murone ed il Vicesindaco Cardamone al cantiere in fase di avanzata realizzazione di Calabria Food&Tourism Academy.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato