Cosenza, Fabio Lupo è il nuovo direttore sportivo

CALCIO SERIE C

COSENZA Dopo una lunga attesa e numerosi profili valutati, il Cosenza Calcio ha finalmente sciolto le riserve: a tre giorni dal raduno della squadra – che intanto resta ancora senza allenatore – il club rossoblù ha ufficializzato la nomina di Fabio Lupo come nuovo direttore sportivo. L’ex centrocampista di Serie A e B si lega al club fino al 30 giugno 2026, con opzione per un’ulteriore stagione. Nato a Pescara l’11 Ottobre 1964, ex calciatore di Serie A e B nel ruolo di centrocampista, Fabio Lupo ha iniziato la carriera da direttore sportivo con il Giulianova nel 2003, poi nel 2005 ha vissuto un’esperienza in Serie A con l’Ascoli. Negli anni successivi ha lavorato a Manfredonia, Torino e Sorrento come DS per poi ricoprire il ruolo di Direttore Generale a Bellinzona. Nella stagione 2011/2012 è stato responsabile del settore giovanile alla Samp. Tornato a rivestire il ruolo di Direttore Sportivo ha collaborato con Juve Stabia, Teramo e Palermo, prima di approdare al Venezia nel campionato 2019/2020. Con Ascoli e Spal le ultime due esperienze per Fabio Lupo che da oggi è il nuovo ds dei rossoblù. Il dirigente sarà presentato lunedì 14 luglio alle 18:30 presso la sala stampa D. Bergamini dello Stadio San Vito Gigi Marulla.

