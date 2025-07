«Gli ultimi interventi della Giunta sulla depurazione non hanno prodotto risultati adeguati»

il dibattito

LAMEZIA TERME «L’ultimo intervento in ordine di tempo di 15 mln di euro, suddiviso in tre lotti, (da Tortora a Montebello Ionico, da Melito Portosalvo a Belcastro, da Cutro a Rocca Imperiale) continua ad essere utilizzato senza una adeguata pianificazione organica e su diversi livelli per come avevamo già precedentemente sollecitato.È necessaria, invece, una strategia che, pur predisponendo interventi straordinari, metta in campo un’azione sinergica complessiva coinvolgendo tutti gli attori competenti al fine di garantire risposte efficaci che le azioni sporadiche non sono in grado mai di offrire». Lo afferma il consigliere regionale del Pd Raffaele Mammoliti. «In Calabria – prosegue Mammoliti – ci sono 188 agglomerati urbani che non rispettano gli standard europei per il trattamento delle acque reflue e tale situazione espone la regione, soggetta a procedura di infrazione per il mal funzionamento del sistema di depurazione, a multe salatissime. Se tali Comuni non garantiscono, prima dello scarico nei fiumi delle acque reflue, un trattamento secondario equivalente, come richiesto dalla normativa europea, non c’è bisogno né di droni né di altra tecnologia ad effetti speciali per indagare o scoprire il reale rischio di un possibile inquinamento. E tale situazione, inoltre, non rende bastevoli i soli interventi per i comuni costieri, soprattutto se la macchina amministrativa della Regione continua a non interloquire correttamente con quella delle sue partecipate come, pare, sia successo nel caso della rottura di una condotta fognaria in un’area di competenza Sacal, prospiciente il litorale di Lamezia Terme, e sulla quale questione abbiamo presentato una apposita interrogazione al fine di avere un quadro reale di quanto accaduto. Confidiamo e condividiamo, pertanto, l’esigenza di una pianificazione pluriennale attraverso l’utilizzo proficuo dei cospicui finanziamenti previsti per centinaia di milioni di euro e in dotazione al Commissario straordinario unico in Calabria e alla regione attraverso fondi (anche rimodulati) PAC, POR, FSC, PNRR. In tale direzione ci adopereremo per individuare una strategia efficace di prevenzione, contrasto e soluzione di questo annoso e grave problema, che preveda interventi mirati e da avviare in tempo utile e non a ridosso dell’estate. A sostegno di tale percorso e al fine di costruire una proposta politica alternativa al governo di Centrodestra – conclude Mammoliti – ci faremo promotori di un’apposita Conferenza per il Mare mettendo insieme Istituzioni civili e Militari, Forze Politiche e Sociali, Istituzioni Accademiche e Associazioni Ambientaliste, cittadini, al fine di elaborare un programma di lavoro a difesa di una risorsa fondamentale per lo sviluppo sostenibile della nostra Regione».

