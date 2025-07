Magna Graecia Film Festival, sale l’attesa per l’arrivo di Francis Ford Coppola

il grande ospite

CATANZARO Francis Ford Coppola arriva a Soverato: sale l’attesa per l’anteprima evento del Magna Graecia Film Festival di lunedì 14 luglio al Supercinema di Soverato che vedrà la straordinaria partecipazione del maestro registra. L’accesso sarà libero, fino ad esaurimento posti, a partire dalle ore 16.30 con inizio previsto alle 17.30. Verrà proiettato “Megalopolis”, l’ultimo monumentale film del regista di pellicole cult come “Il padrino” e “Apocalypse Now”. Un progetto che Coppola accarezzava da decenni, presentato lo scorso anno al Festival di Cannes, un’opera colossale che si è già guadagnata il suo posto nella storia del cinema. Coppola incontrerà il pubblico del MGFF per una conversazione dal titolo “How To Change Our Future”, un’iniziativa immaginata dal regista cinque volte premio Oscar per offrire agli spettatori la possibilità di una visione sul grande schermo seguita da intense discussioni sul nostro futuro.

Un evento speciale – verso l’edizione numero 22 del Magna Graecia Film Festival, ideato dai fratelli Alessandro e Gianvito Casadonte – reso possibile grazie al lavoro della responsabile delle opere prime internazionali Silvia Bizio. A condurre l’incontro sul palco sarà il giornalista cinematografico Antonio Capellupo. Nel corso della serata, Francis Ford Coppola riceverà la Colonna d’oro realizzata dal Brand GB Spadafora. Il MGFF è sostenuto dal Ministero della Cultura, Calabria Straordinaria – brand della Regione Calabria – Assessorato al Turismo – Calabria Film Commission e Comune di Soverato.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato