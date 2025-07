Neverdogs e Da Vid aprono la stagione “DiBeat e Suono 2025” a Soverato

L’annuncio

CATANZARO L’estate 2025 in Calabria si preannuncia ricca di appuntamenti imperdibili per gli amanti della musica elettronica e dei DJ di fama internazionale. Il Corriere della Calabria aveva già annunciato qualche tempo fa la presenza di Afrojack al Vulcano di Gioia Tauro in occasione del Riva Beach Festival del 10 agosto, ma anche la sponda ionica non sarà da meno. Per celebrare i suoi 18 anni di attività, DiBeat ha infatti costruito la programmazione più ambiziosa di sempre: ogni venerdì dal 18 luglio al 29 agosto, una nuova pagina di storia elettronica viene scritta nel sud Italia. Ad inaugurare la stagione degli eventi di “DiBeat & SUONO” al mitico Circle Club di Soverato, sul Lungomare Europa, con un Opening Party dalle vibrazioni internazionali – il 18 luglio – saranno i NEVERDOGS, duo di fama mondiale che porta con sé l’energia di Ibiza, Londra e Miami, accompagnati da DA VID, artista sempre più presente nei radar del clubbing europeo. Una line-up storica, per un’estate che lascerà il segno. L’ambizione di DiBeat – che da anni promuove la cultura della musica elettronica in Calabria – è quella di portare in una terra affacciata sul Mediterraneo i protagonisti della club culture globale. Come da tradizione DiBeat, ogni artista ospitato in questi 18 anni è arrivato per la prima volta in Calabria grazie a questa visione. Anche quest’estate, i grandi nomi non si limitano a “suonare”, ma firmano il loro debutto in una regione che sta riscrivendo le regole del clubbing nel sud Europa. «Diciotto anni, otto eventi. Un’estate leggendaria. Questa volta, la storia si scrive in Calabria. DiBeat 2025 è più di una stagione musicale: è un ponte tra la Calabria e il mondo. Quest’anno portiamo in riva al nostro mare una lineup internazionale che farà vibrare la costa, unendo culture, suoni e generazioni. La musica elettronica diventa il nostro linguaggio comune, e la Calabria la sua nuova casa estiva», ha dichiarato Anthony Neal Macri, Direttore Comunicazioni DiBeat.

Gli appuntamenti

Elettronica, dance, techno, house e non solo. Dal 18 luglio fino alla fine di agosto, sono in programma in Calabria una serie di serate all’insegna del ritmo e dell’energia. Si inizia venerdì 18 luglio con il DJ Da Vid e i NEVERDOGS, pronti a far scatenare il pubblico con le loro sonorità coinvolgenti. La settimana successiva, il 25 luglio, sarà la volta di Sante Sansone e Gianni Sabato, che porteranno sul palco le loro selezioni dance. Il primo agosto, il palcoscenico si trasforma con Paco Osuna, uno dei DJ più apprezzati nel panorama techno internazionale. La settimana successiva, venerdì 8 agosto, Franky Rizardo sarà protagonista con il suo stile energico e coinvolgente. L’appuntamento più atteso è senza dubbio il giovedì 14 agosto con il Ferragosto Warm-Up, che vedrà sul palco uno dei dj più iconici del nostro tempo Seth Troxler insieme a DjProtein, uno dei nomi emergenti più interessanti della scena elettronica italiana, pronti a scaldare la notte di Ferragosto. Il giorno successivo, venerdì 15 agosto, si celebra il Ferragosto Edition con Loco Dice, pioniere del groove techno e garanzia di energia senza compromessi. Il calendario si chiude con un altro grande nome, Ilario Alicante, che si esibirà venerdì 22 agosto, offrendo al pubblico un’esperienza sonora unica. Infine, il 29 agosto, la serata di chiusura sarà dedicata a un evento speciale con ospiti a sorpresa. Con un impianto audio e visual di altissimo livello, installazioni immersive, un dancefloor a cielo aperto e una community sempre più internazionale, Circle Club è pronto a ospitare un’estate unica, dove ogni venerdì è una celebrazione della musica, del movimento e della libertà.

