Dal Tomorrowland a Gioia Tauro: il 10 agosto Afrojack suonerà al Vulcano

L’annuncio

GIOIA TAURO Una notizia bomba per gli amanti della musica house ed elettronica. Dopo aver suonato nei mainstage dei festival musicali più importanti al mondo, dal Tomorrowland all’Ultra di Miami, Nick van de Wall, in arte Afrojack, accenderà la “Notte delle Stelle”, il 10 agosto, a Gioia Tauro. Il dj olandese, sposato con la showgirl e cantante Elettra Lamborghini, è il numero 7 al mondo secondo la classifica stilata da DjMag e sarà protagonista al Vulcano Beach Club in occasione del Riva, evento che ormai da anni è un punto di riferimento per la movida nella Piana. Il festival gioiese si prepara dunque per essere l’appuntamento dell’estate: oltre ad Afrojack saranno infatti presenti altri ospiti importanti, diverse aree food e drink e tante altre attrazioni. «Siamo davvero entusiasti per l’arrivo di questo straordinario evento, per noi è un’occasione unica per vivere insieme ai nostri ospiti un’esperienza indimenticabile, fatta di musica, emozioni e tanta energia positiva. Il nostro staff è già all’opera per rendere ogni momento speciale», ha detto emozionato al Corriere della Calabria Michele Carbone, titolare del Vulcano Beach Club. Aggiornamenti e novità su biglietti e organizzazione saranno disponibili presto, ma per gli amanti della musica, a meno di due mesi dalla deadline, è già tempo di scaldare i motori e prepararsi a ballare seguendo le note di successi mondiali come Turn up the speakers, Ten Feet Tall e Rock the house.

