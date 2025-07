“Alto Impatto”, controlli straordinari a Cosenza: oltre 220 persone identificate

l’operazione

COSENZA Si è svolta l’11 luglio un’importante operazione interforze di controllo straordinario del territorio, denominata “Alto Impatto”, che ha coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza in tutta la provincia di Cosenza. L’intervento, deciso in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento in Prefettura, è stato organizzato per rafforzare la prevenzione e la repressione dei reati in aree sensibili della città.

In particolare, i controlli si sono concentrati nel centro cittadino e nella zona delle Autolinee, ritenuta ad alta frequentazione. I servizi sono stati condotti in stretta sinergia tra la Questura di Cosenza (con la Squadra Volanti e il Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale”), i militari dell’Arma dei Carabinieri e i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Durante i controlli sono stati identificati 224 soggetti, di cui 65 extracomunitari; monitorate 119 persone con pregiudizi penali; fermati 106 veicoli; installati 14 posti di controllo; contestate 7 violazioni al Codice della Strada.







Una particolare attenzione è stata rivolta al contrasto dell’immigrazione clandestina e alla verifica delle posizioni di cittadini stranieri presenti sul territorio.

Le operazioni “Alto Impatto” continueranno nelle prossime settimane, accanto ai servizi ordinari di controllo del territorio, con l’obiettivo – si legge nella nota – di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e scoraggiare fenomeni delittuosi.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato