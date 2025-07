Amichevole Napoli-Catanzaro, ecco tutte le info per i tifosi giallorossi

la partita

CATANZARO In vista della gara amichevole tra S.S.C. Napoli e U.S. Catanzaro 1929, in programma venerdì 26 luglio alle ore 18 presso lo Stadio Comunale di Dimaro Folgarida, arrivano le disposizioni per i tifosi giallorossi.

In accordo con la Questura di Trento, è stato riservato il settore Curva “Carciato” alla tifoseria del Catanzaro. Il settore dispone di una capienza massima di 396 posti a sedere, destinati esclusivamente ai supporter calabresi.

Per motivi tecnico-organizzativi, l’acquisto dei biglietti sarà possibile soltanto per il settore indicato, e dovrà avvenire contattando lo SLO (Supporter Liaison Officer) del club all’indirizzo email: slo@uscatanzaro1929.it. Viene raccomandato ai tifosi interessati di procedere quanto prima per garantirsi l’accesso, trattandosi di un settore a numero limitato.

Foto Us Catanzaro

