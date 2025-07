Reggio Calabria, prende forma la nuova Piazza Garibaldi

Lavori terminati

REGGIO CALABRIA Dopo un importante lavoro di restauro Piazza Garibaldi, antistante la stazione Centrale di Reggio Calabria, prende finalmente forma. E il risultato è davvero eccezionale, come scrive sui suoi profili social il sindaco della “Città dei Bronzi”, Giuseppe Falcomatà: «È diventata un grande parco archeologico all’aperto – scrive il primo cittadino -, sono state rimosse le recinzioni e adesso l’antico tempio romano di età augustea, grazie al brillante lavoro degli archeologi della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, si mostra in tutta la sua bellezza. Come uno scrigno che si apre e rivela al mondo un tesoro di inestimabile valore. Nei prossimi giorni – aggiunge il sindaco – verranno ultimate le lavorazioni per rendere tutta l’area archeologica fruibile a cittadini e turisti. E naturalmente i lavori continueranno per la riqualificazione dell’intera piazza, che è la porta di accesso alla città per chi arriva in stazione. L’ennesimo regalo che arriva dal nostro glorioso passato, pietre antichissime, romane e greche, che segnano un nuovo nitido battito del nostro Cuore Mediterraneo. Non ci resta che dire grazie – conclude Falcomatà – a chi circa duemila anni fa, visse questa terra benedetta dagli Dei, e decise di costruire questa affascinante meraviglia che, due millenni dopo, abbiamo ancora la fortuna di poter ammirare».





Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato